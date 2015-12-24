Анонс на 23 декабря
23 декабря в 15.30 в актовом зале Владивостокского Нахимовского президентского кадетского училища (Камский переулок, 6) состоится награждение знаками отличия ГТО кадетов, успешно выполнивших нормативы физкультурно-спортивного комплекса в краевом фестивале.
23 декабря в 8.30 на Краевой станции переливания крови (ул. Октябрьская, 6) — акция «С Новым годом, Служба крови!».
23 декабря в 12.00 во Владивостоке в сквере Суханова — новогоднее представление в стиле русских народных сказок.
23 декабря в 17.00 во Владивостоке в Приморском отделении Союза художников (ул. Алеутская, 14а) — Рождественская выставка.
23 декабря в 15.00 во Владивостоке в актовом зале административно территориального управления Первореченского района на ул. Ильичева, 15 — очередной урок для дачников: «Красивый сад своими руками». Автор лекции - Регина Ким, ландшафтный дизайнер.
23 декабря в 19.30 во Владивостоке в КСК «Фетисов Арена» (ул. Маковского, 284) — хоккейный матч «Адмирал» - «Югра».
23 декабря — День дальней авиации ВВС России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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