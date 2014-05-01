Анонс на 24 декабря

24 декабря во Владивостоке с 14.00 до 17.00 в доме для мам «Ковчег надежды» пройдет мастер-класс по живописи при поддержке художника Артема Малыгина и его именной студии.

24 декабря во Владивостоке уже второй год подряд состоится праздничное карнавальное шествие «Слет Дедов Морозов». В целях обеспечения безопасности участников и гостей в этот день будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств на ряде автомобильных дорог в центре Владивостока: с 7.00 до 19.45 на территории парковки возле администрации Приморского края (площадь Борцов Революции). С 16.15 до 18.45 по Океанскому проспекту от пересечения с улицей Октябрьская до пересечения с улицей Советская. С 17.15 до 19.30 на следующих участках автомобильных дорог: по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская; по улице Светланская: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с улицей Алеутская; по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Октябрьская; по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом; по улице Семеновская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улицей Уборевича; по улице Фонтанная: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом; по улице Пологая: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с Океанским проспектом; по улице Прапорщика Комарова: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом; по улице Уткинская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с Океанским проспектом; по улице Октябрьская: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом. На данные периоды времени 24 декабря будет организован объезд транспортных средств по улицам 1-я Морская, Тигровая, Пограничная, Западная, Алеутская, Светланская, Суханова и Уборевича.

24 декабря во Владивостоке в «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) состоятся Чемпионат и Первенство Дальневосточного федерального округа по восточному боевому единоборству кудо, посвященные памяти Героя Российской Федерации Г.А. Угрюмова. Начало предварительных поединков в 10.00, торжественное открытие соревнований — в 14.00.

24 декабря г. Владивосток, Краевой дом физкультуры (Партизанский пр-т, 2). Новогоднее первенство г. Владивостока по вольной борьбе.

24 декабря г. Артем, горнолыжная база «Синяя сопка». Соревнования по горнолыжному спорту.

24-25 декабря Чемпионат Приморского края по легкой атлетике в помещении. г. Владивосток, манеж стадиона «Динамо» (ул. Адмирала Фокина, 1). Открытие 24 декабря в 15.00.

24-25 декабря г. Владивосток, спортзал Промышленного колледжа энергетики и связи (ул. Куйбышева, 1). Детский турнир по боксу на призы Деда Мороза.

24-25 декабря г. Владивосток. Открытое Первенство Приморского края по айкидо.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]