Анонс на 25 декабря

25 декабря г. Владивосток, лесной массив завода «Варяг». Велоспорт, маунтинбайк. Снежное эндуро «На призы деда Мороза-2016».

25 декабря г. Владивосток, фитнес-клуб «Альянс» (ул. Жигура, 26). Турнир по силовому экстриму «Alliance X-MAS challenge». Начало в 12.00.

25 декабря г. Владивосток, бильярдный клуб «Американо» (ул. Комсомольская, 29). Новогодний бильярдный турнир среди людей с ограниченными возможностями здоровья и детей с онкогематологическими заболеваниями. Начало в 10.00.

25 декабря г. Владивосток, Краевой дом физкультуры (Партизанский пр-т, 2). Новогодний турнир по спортивному каратэ.

25 декабря г. Владивосток, Дворец спорта «Юность» (Океанский пр-т, 43). Закрытый новогодний турнир г. Владивостока по самбо среди юношей 2007-2009 гг.р.

25-26 декабря г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). Всероссийский турнир по тхэквондо ВТФ "Кубок Приморья". Начало в 10.00.

25 декабря — Рождество Христово у западных христиан.

25 декабря — Ханука.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]