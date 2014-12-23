Анонс на 27 декабря

27 декабря в 11.30 во Владивостоке (ул.Артековская, 5) - сдача нового дома для пенсионеров, вожатых и сотрудников ВДЦ «Океан».

27 декабря в 14.30 в КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» (ул. Калинина, 55, 1-й этаж) - мероприятие, посвященное празднованию Нового года.

27 декабря - День спасателя в России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]