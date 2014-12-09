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Анонс на 28 декабря

28 декабря в 14.30 во Владивостоке в отделении № 1 МЭО ГИБДД УМВД России по Приморскому краю (пр-т 100-летия Владивостока, 148) — конкурс будущих авто-родителей.

28 декабря с 09.00 до 13.00 Приморская транспортная прокуратура проведет прием информации о нарушениях прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

28 декабря в 14.00 во АТУ Первореченского района Владивостока (ул. Ильичева, 15) (2 этаж, актовый зал) состоится конференция, посвященная вопросам оказания поддержки некоммерческим организациям. Вход свободный.

28 декабря — Международный день кино.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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