Анонс на 29 декабря
29 декабря во Владивостоке в 11.00 в Приморской государственной картинной галерее пройдет лекция-беседа «Чудотворные образы Богородицы».
29 декабря во Владивостоке в 11.00 в СК «Богатырь» пройдут соревнования по тяжелой атлетике памяти тренера Олега Овчарова среди юношей до 14 лет.
29 декабря г. Владивосток, КСК «Фетисов Арена». ХК «Адмирал» Владивосток – ХК «Куньлунь» Пекин. Регулярный чемпионат КХЛ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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