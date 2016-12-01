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Анонс на 29 декабря

29 декабря во Владивостоке в 11.00 в Приморской государственной картинной галерее пройдет лекция-беседа «Чудотворные образы Богородицы».

29 декабря во Владивостоке в 11.00 в СК «Богатырь» пройдут соревнования по тяжелой атлетике памяти тренера Олега Овчарова среди юношей до 14 лет.

29 декабря г. Владивосток, КСК «Фетисов Арена». ХК «Адмирал» Владивосток – ХК «Куньлунь» Пекин. Регулярный чемпионат КХЛ.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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