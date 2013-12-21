Анонс на 30 декабря
30 декабря во Владивостоке в 10.00 в музее им. В.К. Арсеньева (Светланская, 20) пройдет выставка «Волшебное время».
30 декабря во Владивостоке в 11.00 в Эрмитаже (Светланская, 38/40) пройдет Новогодняя и Рождественская ярмарка изделий ручной работы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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