Новости Анонс

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:18
  0

Анонс на 30 декабря

30 декабря во Владивостоке в 10.00 в музее им. В.К. Арсеньева (Светланская, 20) пройдет выставка «Волшебное время».

30 декабря во Владивостоке в 11.00 в Эрмитаже (Светланская, 38/40) пройдет Новогодняя и Рождественская ярмарка изделий ручной работы.

Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря