Анонс на 31 декабря
С 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года в Приморье вводится особый график курсирования пригородных электропоездов.
31 декабря в 18.00 на центральной площади Владивостока - праздничная новогодняя программа «Мечтай! Загадывай! Желай!».
31 декабря в 20.00 на центральной площади Владивостока стартует новогодняя концертная программа.
К31 деабря в 22.00 во Владивостоке: на площади Борцов Революции, в п. Трудовое и на острове Русском (пос. Подножье) - новогодний фейерверк.
31 декабря трамваи останутся на маршрутах до 24.00, фуникулер будет работать до 21.30, автоперевозчикам рекомендовано продлить работу общественного транспорта в новогоднюю ночь до 01.00 1 января 2017 года.
31 декабря - Новый год.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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