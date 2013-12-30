Новости Анонс

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:57
  0

Анонс на 31 декабря

С 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года в Приморье вводится особый график курсирования пригородных электропоездов.

31 декабря в 18.00 на центральной площади Владивостока - праздничная новогодняя программа «Мечтай! Загадывай! Желай!».

31 декабря в 20.00 на центральной площади Владивостока стартует новогодняя концертная программа.

К31 деабря в 22.00 во Владивостоке: на площади Борцов Революции, в п. Трудовое и на острове Русском (пос. Подножье) - новогодний фейерверк.

31 декабря трамваи останутся на маршрутах до 24.00, фуникулер будет работать до 21.30, автоперевозчикам рекомендовано продлить работу общественного транспорта в новогоднюю ночь до 01.00 1 января 2017 года.

31 декабря - Новый год.

Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря