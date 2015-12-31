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Анонс на 1 января

1 января в 11.30 во Владивостоке от остановки общественного транспорта «Центральная площадь» до банка «Приморье» (улица Светланская, 47) - старт «Забега по-домашнему».

1 января - наступает Новый год.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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