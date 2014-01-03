Новости Анонс

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:34
  0

Анонс на 4 января

4—5 января г. Дальнегорск. Рождественский открытый турнир по мини-футболу среди трудящихся на Кубок кампании «Стандарт.

4—7 января г. Находка. Массовое физкультурно-оздоровительное мероприятие «Веселые старты» среди детей от 5 лет и старше. Начало в 15.00. 

4—9 января г. Арсеньев, ФСЦ «Юность». Рождественский турнир по шахматам среди школьников Приморского края.

4 января — День Ньютона.

Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря