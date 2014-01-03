Анонс на 4 января

4—5 января г. Дальнегорск. Рождественский открытый турнир по мини-футболу среди трудящихся на Кубок кампании «Стандарт.

4—7 января г. Находка. Массовое физкультурно-оздоровительное мероприятие «Веселые старты» среди детей от 5 лет и старше. Начало в 15.00.

4—9 января г. Арсеньев, ФСЦ «Юность». Рождественский турнир по шахматам среди школьников Приморского края.

4 января — День Ньютона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]