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Анонс на 5 января

5 и 6 января во Владивостоке развернутся сразу две продовольственных ярмарки. Рождественские ярмарки будут работать с 10.00 до 17.00 по адресам: ул. Светланская, 22 (парковка краевой администрации) и на Верхнепортовой, 2г (в районе привокзальной площади и сквера им. Ленина), сообщает пресс-служба мэрии.

5 января с. Калиновка, лыжная база «ДООСЦ» (Спасский р-н). Спортивно-оздоровительная лыжная гонка «Подари себе здоровье». Начало в 12.00.

5-6 января г. Артем, ЦФКиС. Турнир по мини-футболу «Артемовская зима» среди юношеских команд 2007-08 гг.р. Начало в 10.00.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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