Анонс на 6 января
6 января г. Владивосток, ледовая арена «Полюс» (ул. Овчинникова, 26а). Хоккейный матч Первенства ЮХЛ. ХК «Полюс-2000» - ХК «Адмирал-2000». Начало в 10.15.
6 января г. Владивосток, каток стадиона «Строитель» (пр-т 100-летия Владивостоку, 30б). Спортивно-массовое мероприятие для жителей г. Владивостока «Зима спортивная». Начало в 12.00.
6 января п. Артемовский, стадион «Энергетик». Турнир по хоккею с шайбой среди взрослых команд, посвященный памяти Д.Г. Ашуркина. Начало в 10.00.
6-8 января г. Арсеньев, ледовое поле ФСЦ «Восток». Первенство ДВФО по хоккею с мячом среди юношей 2000-2001 гг.р. Начало в 10.00.
6-8 января г. Дальнереченск. Новогодний турнир по мини-футболу среди школьников.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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