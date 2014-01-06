Анонс на 7 января

7 января в 12.00 на центральной площади Владивостока состоится празднование Рождества.

7 января в 16.00 в Покровском кафедральном соборе Владивостока – соборная рождественская вечеря.

7 января в 9.00 в православной гимназии Владивостока – народные гулянья в честь Рождества.

7 января с 13.00 в развлекательном центре «Тритон» в «Малом ГУМе» Владивостока — праздник с участием Деда Мороза и Снегурочки в поддержку онкобольных детей.

7 января в 7.00 во Владивостоке в КСК «Фетисов Арена» (Маковского, 284) – уссурийский «Тайфун» проведет второй матч против питерского «Динамо».

7 января в 10.00 и в 13.00 во Владивостоке на хоккейных плошадках города (пр-т 100-летия Владивостока, 29А, Фанзавод, 18, Русская, 86) - первые матчи турнира по дворовому хоккею с шайбой.

7 января в 12.00-12.30 во Владивостоке на льду замерзшего озера Юность пройдет первый этап городского чемпионата и Кубка по мотокроссу на льду.

7 января - Рождество Христово.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]