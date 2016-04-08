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Анонс на 8 января

8 января в 10.30 во Владивостоке в тире ДОСААФ  (пр-т 100-летия Владивостока, 57а) – турнир по стрельбе. 10.00 – сбор участников.

8 января в 19.00 во Владивостоке в СК «Олимпиец» (Батарейная, 2) – баскетбольный матч «Спартак-Приморье» – «Сахалин».

8 января в 10.00  во Владивостоке (Русская, 86) – матчи турнира по дворовому хоккею с мячом: «Болотные вепри» – «Ярость»;
в 11.00 – (Фанзавод, 18) – «Бриз» – «Босфор».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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