Анонс на 8 января

8 января в 10.30 во Владивостоке в тире ДОСААФ (пр-т 100-летия Владивостока, 57а) – турнир по стрельбе. 10.00 – сбор участников.

8 января в 19.00 во Владивостоке в СК «Олимпиец» (Батарейная, 2) – баскетбольный матч «Спартак-Приморье» – «Сахалин».

8 января в 10.00 во Владивостоке (Русская, 86) – матчи турнира по дворовому хоккею с мячом: «Болотные вепри» – «Ярость»;

в 11.00 – (Фанзавод, 18) – «Бриз» – «Босфор».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]