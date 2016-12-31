Анонс на 9 января

9 января в 19.30 во Владивостоке в КСК "Фетисов Арена" - концерт Сергея Шнурова и группы «Ленинград»(18+).

9 января в 11.00 во владивостокском океанариуме (Батарейная, 4) - выставка «Волшебный мир, светящийся в темноте».

9 января в 14.00 на приморской сцене Мариинского театра (Фастовская, 20) - одноактные балеты «Бемби» и «В джунглях».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]