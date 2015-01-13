Анонс на 10 января

10 января во Владивостоке в 10.00 в Приморской государственной картинной галерее (Алеутская, 12) откроется выставка «Городской романс».

С 10 по 15 января в Уссурийске будет проходить Чемпионат ДВФО по настольному теннису.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]