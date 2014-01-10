Анонс на 11 января

11 января во Владивостоке в главном корпусе музея Арсеньева (Светланская, 20) состоится открытие выставки «В память о Саше. Воспоминания о юности Александра Фадеева», посвященной писателю, ставшему одним из символов Приморья.

11-15 января г. Арсеньев. Первенство Приморского края по боксу, юноши 15-16 лет.

11 января — Международный день «спасибо».

11 января — День заповедников и национальных парков России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]