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Анонс на 11 января

11 января во Владивостоке в главном корпусе музея Арсеньева (Светланская, 20) состоится открытие выставки «В память о Саше. Воспоминания о юности Александра Фадеева», посвященной писателю, ставшему одним из символов Приморья.

11-15 января г. Арсеньев. Первенство Приморского края по боксу, юноши 15-16 лет. 

11 января — Международный день «спасибо».

11 января — День заповедников и национальных парков России.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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