Анонс на 11 января
11 января во Владивостоке в главном корпусе музея Арсеньева (Светланская, 20) состоится открытие выставки «В память о Саше. Воспоминания о юности Александра Фадеева», посвященной писателю, ставшему одним из символов Приморья.
11-15 января г. Арсеньев. Первенство Приморского края по боксу, юноши 15-16 лет.
11 января — Международный день «спасибо».
11 января — День заповедников и национальных парков России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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