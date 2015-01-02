Анонс на 13 января

13 января в 11.00 во Дворце культуры железнодорожников Владивостока (Партизанский пр-кт, 62а) состоится рождественский фестиваль «Щедрый вечер». Вход бесплатный.

13 января в 14.00 в АТУ Первореченского района Владивостока (Ильичева, 15) - лекции для дачников.

13 января - День российской печати.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]