Анонс на 13 января
13 января в 11.00 во Дворце культуры железнодорожников Владивостока (Партизанский пр-кт, 62а) состоится рождественский фестиваль «Щедрый вечер». Вход бесплатный.
13 января в 14.00 в АТУ Первореченского района Владивостока (Ильичева, 15) - лекции для дачников.
13 января - День российской печати.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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