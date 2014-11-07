Анонс на 16 января

16 января на территории Приморья будут кратковременные перерывы сигнала телерадиовещания. С 03.00 до 07.00 во всех населенных пунктах Приморского края возможны перерывы в трансляции первого мультиплекса РТРС-1. Это телеканалы: Первый, Россия-1, МатчТВ, НТВ, 5 канал, Россия Культура, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВЦ, и радиостанции: радио России, Вести ФМ, Маяк. Причина возможных сбоев – профилактические работы на сети вещания цифрового эфирного телевидения. Также 16 января планируются кратковременные перерывы в трансляции второго мультиплекса РТРС-2 – РенТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ, МузТВ – во Владивостоке и близлежащих населенных пунктах с 03.00 до 07.00. В Арсеньеве, Артеме, Находке, Уссурийске – с 03.00 до 12.00.

16 января во Владивостоке в 17.00. в залах Приморского краевого отделения ВТОО «Союз художников России» (Алеутская, 14а) откроется выставка «Путешествие по Азии». Выставка продлится до 4 февраля. Вход свободный.

16 января во Владивостоке в 14.00 во ВГУЭС (ул. Гоголя, 41) пройдут Мандельштамовские чтения, приуроченные к дню рождения поэта. В сквере ВГУЭС возле памятника Осипу Мандельштаму состоится традиционное возложение цветов и чтение стихов.

16-19 января г. Арсеньев. Открытый Чемпионат и Первенство Приморского края по лыжным гонкам.

16 января — Всемирный день «The Beatles».

16 января — День ледовара. Все заливщики льда – и профессиональные, работающие на больших ледовых аренах, и любители, заливающие катки во дворах для детворы, – отмечают свой профессиональный праздник.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]