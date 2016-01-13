Анонс на 18 января
18 января в 10.00 в здании администрации Приморского края (ул. Светланская, 22, 1 этаж, холл конференц-зала) состоится круглый стол на тему «Ипотечное кредитование. Реалии и тенденции развития».
18 января в 14.00 в ДВФУ, корп. S (Аякс, 10) — воркшоп-лекция президента Ассоциации культурного ландшафта Азии и Корейского института ландшафтной архитектуры Ким Сунг-Кюна.
18 января в 17.00 во Владивостоке в Дом художника (ул. Алеутская, 14а) — вручение дипломов победителям фестиваля визуальных искусств «Зазеркалье».
18 января в 22.00 на станции Санаторная — крещенские купания.
18-19 января в Арсеньеве - Открытые краевые соревнования юных лыжников «Дальневосточные надежды».
18-21 января в Арсеньеве - Краевые соревнования по плаванию, мальчики, девочки 2004-06 гг. р. и моложе.
18 января — Крещенский сочельник.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
16.01.2017 Анонс на 17 января
-
14.01.2017 Анонс на 15 января
-
13.01.2017 Анонс на 14 января
-
10.01.2017 Анонс на 11 января
-
03.01.2017 Анонс на 4 января
-
13.01.2016 Анонс на 14 января
Добавить комментарий