Анонс на 18 января

18 января в 10.00 в здании администрации Приморского края (ул. Светланская, 22, 1 этаж, холл конференц-зала) состоится круглый стол на тему «Ипотечное кредитование. Реалии и тенденции развития».

18 января в 14.00 в ДВФУ, корп. S (Аякс, 10) — воркшоп-лекция президента Ассоциации культурного ландшафта Азии и Корейского института ландшафтной архитектуры Ким Сунг-Кюна.

18 января в 17.00 во Владивостоке в Дом художника (ул. Алеутская, 14а) — вручение дипломов победителям фестиваля визуальных искусств «Зазеркалье».

18 января в 22.00 на станции Санаторная — крещенские купания.

18-19 января в Арсеньеве - Открытые краевые соревнования юных лыжников «Дальневосточные надежды».

18-21 января в Арсеньеве - Краевые соревнования по плаванию, мальчики, девочки 2004-06 гг. р. и моложе.

18 января — Крещенский сочельник.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]