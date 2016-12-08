Анонс на 19 января

19 января в п. Хрустальный в 16.00 в здании Дома культуры «Союз» по адресу: улица Подгорная,9 состоится встреча начальника УМВД России по Приморскому краю генерал-майора полиции Николая Афанасьева с жителями Кавалеровского муниципального района.

19 января во Владивостоке в 15.00 (проспект 100-летия, 106) пройдут выборы председателя Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Советского района Владивостока.

19 января во Владивостоке в 14.30 в Центр развития предпринимательства (Запорожская, 77) пройдет бесплатный мастер-класс «Energy-менеджмент».

19 января во Владивостоке в 13.00 в конференц-зале женской консультации КГБУЗ «ВКРД № 3» (ул. Калинина, 55, 1 этаж) пройдет научно-практическая конференция «50 лет – успехи и перспективы» по вопросам акушерства и гинекологии. Мастер-класс «Современный взгляд на вакуум-экстракцию».

19 января — Крещение Господне (Святое Богоявление) у восточных христиан.

В ночь с 18 на 19 января во Владивостоке с 00.00 по 02.00 пройдет освящение и омовения в купелях в помещении Храма Андрея Первозванного (Новожилова,7). В 10.00 – Великое освящение и раздача воды в Храме Андрея Первозванного (Новожилова,7)

19 января во Владивостоке в 13.00 пройдет освящение и раздача воды в кинотеатре «Галактика».

19 января во Владивостоке в 12.30 на набережной ТОФ пройдет освящение иордани.

19-22 января с. Калиновка (Спасский р-н). Чемпионат и Первенство Приморского края по лыжным гонкам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]