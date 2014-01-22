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Анонс на 20 января

20 января во Владивостоке в 16.00 в библиотеке №8 (ул. Приморская, 5) состоится открытие персональной выставки жителя Приморья, штурмана и фотографа Алексея Мунича. Тема экспозиции: «Глазами моря». Все кадры сделаны с борта рыбацкого судна, большинство из них сняты в водах Берингова и Охотского морей.

20 января во Владивостоке на о. Русский в ДВФУ в 10.00 (корпус S, бассейн) пройдет спартакиада «Здоровье-2017» среди сотрудников и преподавателей ДВФУ. Откроют программу ежегодных стартов соревнования по плаванию в бассейне. До 2 февраля команды сотрудников и преподавателей также будут состязаться в баскетболе, настольном теннисе, волейболе, бадминтоне, пулевой стрельбе и дартсе.

20-22 января г. Владивосток. Чемпионат и Первенство Приморского края по кикбоксингу, раздел К-1.

20-22 января г. Уссурийск. Открытый лично-командный Чемпионат Приморского края по дартсу, мужчины, женщины 14 лет и старше.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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