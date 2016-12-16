Анонс на 21 января

21 января в 8.45 в Novik Country Club (пос. Мелководный, 2) — забег «По льду».

21 января в 10.00 во Владивостоке на набережной Цесаревича — прогулка с врачом.

21 января в 10.00 в ДВФУ — День открытых дверей.

21 января в 10.00 в КДФ (Партизанский пр-т, 2) — открытый чемпионат и первенство города Владивостока по рукопашному бою.

21 января в 12.00 во Владивостоке в СК «Олимпиец» (Батарейная, 2) — чемпионат и первенство Приморского края по кикбоксингу в разделе К-1.

21 января в 12.00 в бухте Бражникова, (район ст. Океанская) — первый этап чемпионата Приморского края по автокроссу (на призы регионального отделения ДОСААФ Приморского края), посвящённый 90-летию со дня образования ДОСААФ.

21 января в 12.00 в актовом зале Приморского отделения РГО – Общества изучения Амурского края (Петра Великого, 4) — встреча с ведущим специалистом отдела туризма и экологического просвещения заповедника «Кедровая Падь» Юлией Михайловной Бурковой. Тема: «Кедровая Падь» – заповедный век.

21 января в 13.00 на акватории Амурского залива (районе станции «Чайка») — открытие буерного сезона — Открытый кубок командующего КТОФ.

21 января с 10.00 до 12.00 начальник приморского Управления Росгвардии проведет прием граждан по адресу: ул. Комсомольская, 9. Необходима предварительная запись.

21 января во Владивостоке игры турнира по дворовому хоккею: в 10.00 - ул. Героев Хасана, 12 («Рубин-2003» – «Почтенное общество») и ул. Русская, 86, каток Рубин («Старт» - «Викинги»); 13.00 - ул. Фанзавод, 18 («Рубин-2003» – «Старт») и проспект 100-летия Владивостока, 29А, школа № 38 («Почтенное общество» – «Викинги»).

21 января — День инженерных войск России.

21 января — Международный день объятий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]