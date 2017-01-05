Анонс на 22 января

С 22 января изменятся тарифы на проезд в пригородных электропоездах. На рубль подорожает первая зона – первые 10 км пути. Раньше это стоило 20 рублей, теперь – 21. Цена билета будет зависеть от дальности поездки.

22 января во Владивостоке пройдут игры третьей группы турнира по дворовому хоккею с шайбой на кубок главы города: в 10.00 - ул. Фанзавод, 18 («Рубин-2003» – «Викинги»); в 12.00 - ул. Фанзавод, 18 («Почтенное общество» – «Старт»).

22 января в Уссурийске - второй, заключительный день открытого Чемпионата и Первенства Приморского края по ушу, таолу, традиционные виды ушу, саньшоу.

22 января в г. Череповец - матч ВК «Северянка» Череповец - ВК «Приморочка». Высшая лига «А» по волейболу среди женских команд.

22 января в 12.00 в большом зале приморской краевой филармонии - концертная программа «Сказки Г.Х. Андерсена».

22 января в 17.00 в Приморской государственной картинной галерее и Екатерина Кучук в рамках выставки «Городской романс» из фондов Государственной Третьяковской галереи - вечер народного романса «Проснется день красы моей».

22 янавря в 14.00 на приморской сцене Мариинского театра - одноактная опера "Бастьен и Бастьенна".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]