Анонс на 23 января

С 23 января проезд во всех видах наземного общественного транспорта во Владивостоке подорожает на 1 рубль и составит в автобусах - 21 рубль, в трамвае и троллейбусе — 14 рублей, на фуникулере — 12 рублей.

23 января в 10.00 в Приморском океанариуме — пресс-конференция о работе научного комплекса.

23 января в 14.00 во Фрунзенском районном суде Владивостока (Адмирала Фокина, 23/4) — слушание по делу Андрея Поплавского.

23 января — День ручного письма (День почерка).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]