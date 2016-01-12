Анонс на 23 января
С 23 января проезд во всех видах наземного общественного транспорта во Владивостоке подорожает на 1 рубль и составит в автобусах - 21 рубль, в трамвае и троллейбусе — 14 рублей, на фуникулере — 12 рублей.
23 января в 10.00 в Приморском океанариуме — пресс-конференция о работе научного комплекса.
23 января в 14.00 во Фрунзенском районном суде Владивостока (Адмирала Фокина, 23/4) — слушание по делу Андрея Поплавского.
23 января — День ручного письма (День почерка).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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