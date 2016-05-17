Анонс на 24 января

24 января во Владивостоке в 11.00 в администрации Приморского края пройдет заседание комитета по экономической политике и собственности. В 12.00 пройдет заседание комитета по региональной политике и законности. В 14.00 пройдет заседание комитета по социальной политике и защите прав граждан.

24 января во Владивостоке в 19.30 в КСК «Фетисов Арена» пройдет хоккейный матч «Адмирал» — «Медвешчак».

24 января — Международный день эскимо.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]