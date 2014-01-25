Анонс на 25 января
25 января во Владивостоке состоится мероприятие, посвященное 79-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. Поклонники творчества легендарного артиста соберутся в 18.00 в Театральном сквере около памятника Высоцкому.
25 января во Владивостоке пройдет интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» для молодых приморцев в преддверие Дня студентов.
25 января — День студентов (Татьянин день).
25 января — День штурмана Военно-Морского Флота России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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