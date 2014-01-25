Анонс на 25 января

25 января во Владивостоке состоится мероприятие, посвященное 79-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. Поклонники творчества легендарного артиста соберутся в 18.00 в Театральном сквере около памятника Высоцкому.

25 января во Владивостоке пройдет интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» для молодых приморцев в преддверие Дня студентов.

25 января — День студентов (Татьянин день).

25 января — День штурмана Военно-Морского Флота России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]