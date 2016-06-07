Анонс на 26 января

26 января в 17.00 в Главном корпусе музея им. Арсеньева во Владивостоке (ул. Светланская, 20) — заседание исторического клуба. Эта встреча будет посвящена выдающемуся российскому дипломату Николаю Павловичу Игнатьеву, которому 29 января исполняется 185 лет. Вход свободный.

26 января в 12.00 в Приморской государственной картинной галерее (Алеутская, 12) — презентация почтовых открыток «Владивосток».

26 января в 19.00 на Приморской сцене Мариинского театра (Фастовская, 20) — премьера оперы Джузеппе Верди «Макбет».

26 января — Международный день таможенника.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]