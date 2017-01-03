Анонс на 27 января

27 января в 9.30 в ДВТУ (Гоголя, 48) — пресс-конференция по итогам 2016 года.

27 января в 10.30 в Федеральном научном центре биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии (пр-т 100-летия Владивостока) — конференция в честь дня памяти Бориса Владимировича Преображенского.

27 января в 11.00 в СК «Динамо» (Адмирала Фокина, 1) — краевой турнир памяти тренера П.В. Лаптенка по тяжелой атлетике.

27 января в 11.30 в бригаде подводных лодок (Малый Улисс) — передача новой подлодки в состав ТОФ.

27 января в 12.00 возле Стены памяти мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» — памятный митинг в честь Дня снятия блокады Ленинграда.

27 января в 12.00 в главном корпусе Музея имени Арсеньева (Светланская, 20) — открытие выставки «Заповедное ожерелье Амура».

27 января в 14.00 в управлении Первореченского района администрации Владивостока (Ильичева, 15) — занятие по выращиванию георгинов.

27 января в 18.00 в тире «Патриот» (Карбышева, 11) — соревнования «Индекса выживания».

27 января в 19.00 в СК «Олимпиец» (Батарейная, 2) — баскетбольный матч «Спартак-Приморье» - «Иркут».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]