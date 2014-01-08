Анонс на 28 января

28 января в Приморье в 12.00 Дед Мороз из Великого Устюга проведет грандиозный праздник и откроет свою приморскую резиденцию в парке федерального значения «Изумрудная Долина».

28 января на стадионе «Строитель» во Владивостоке состоится городской этап хоккейный турнир без вратарей.

28-29 января г. Владивосток. Открытый Чемпионат и Первенство Приморского края по сумо.

28-29 января г. Владивосток. Краевой турнир памяти тренера П.В. Лаптенка по тяжелой атлетике, юноши, девушки 10-18 лет.

28-29 января г. Владивосток, ледовая акватория озера Юность (пр-т 100-летия Владивостока, 7б). Чемпионат и первенство г. Владивостока по мотогонкам на льду. Начало в 12.00.

28-29 января г. Владивосток, хоккейные коробки города. Городской турнир по хоккею среди непрофессиональных дворовых команд.

28-29 января г. Уссурийск. Открытый Чемпионат Приморского края по мотогонкам на льду, 1 этап.

28-29 января с. Екатериновка (Партизанский р-н). Открытый Чемпионат Приморского края по альпинизму – ледолазание, трудность, скорость, мужчины, женщины.

28 января — Международный день защиты персональных данных.

28 января — Новый год по лунному календарю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]