Анонс на 29 января

29 января г. Владивосток. Открытый Чемпионат и Первенство Приморского края по сумо.

29 января г. Владивосток. Краевой турнир памяти тренера П.В. Лаптенка по тяжелой атлетике, юноши, девушки 10-18 лет.

29 января г. Владивосток, ледовая акватория озера Юность (пр-т 100-летия Владивостока, 7б). Чемпионат и первенство г. Владивостока по мотогонкам на льду. Начало в 12.00.

29 января г. Владивосток, хоккейные коробки города. Городской турнир по хоккею среди непрофессиональных дворовых команд.

29 января г. Уссурийск. Открытый Чемпионат Приморского края по мотогонкам на льду, 1 этап.

29 января с. Екатериновка (Партизанский р-н). Открытый Чемпионат Приморского края по альпинизму – ледолазание, трудность, скорость, мужчины, женщины.

29 января — Международный день БЕЗ интернета.

29 января — День мобилизации против угрозы ядерной войны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]