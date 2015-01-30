Анонс на 29 января
29 января г. Владивосток. Открытый Чемпионат и Первенство Приморского края по сумо.
29 января г. Владивосток. Краевой турнир памяти тренера П.В. Лаптенка по тяжелой атлетике, юноши, девушки 10-18 лет.
29 января г. Владивосток, ледовая акватория озера Юность (пр-т 100-летия Владивостока, 7б). Чемпионат и первенство г. Владивостока по мотогонкам на льду. Начало в 12.00.
29 января г. Владивосток, хоккейные коробки города. Городской турнир по хоккею среди непрофессиональных дворовых команд.
29 января г. Уссурийск. Открытый Чемпионат Приморского края по мотогонкам на льду, 1 этап.
29 января с. Екатериновка (Партизанский р-н). Открытый Чемпионат Приморского края по альпинизму – ледолазание, трудность, скорость, мужчины, женщины.
29 января — Международный день БЕЗ интернета.
29 января — День мобилизации против угрозы ядерной войны.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
27.01.2017 Анонс на 28 января
-
20.01.2017 Анонс на 21 января
-
13.01.2017 Анонс на 14 января
-
29.01.2016 Анонс на 30 января
-
28.01.2016 Анонс на 29 января
-
30.01.2015 Анонс на 31 января
Добавить комментарий