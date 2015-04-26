Анонс на 30 января
30 января во Владивостоке пройдет первая в этом году жеребьевка земельных участков для многодетных семей.
30 января во Владивостоке в 19.00 в Доме путешественника Арсеньева пройдет эксклюзивный драматический спектакль о судьбе жены Владимира Клавдиевича Арсеньева Маргариты «Ожог от лепестка».
30 января — Киберпонедельник в России.
30 января — День Мороза и Снегурки – это древний языческий праздник. В эти дни обычно рассказывают сказки и легенды о Деде Морозе и о Снегурочке.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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