Новости Анонс

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:11
  0

Анонс на 30 января

30 января во Владивостоке пройдет первая в этом году жеребьевка земельных участков для многодетных семей.

30 января во Владивостоке в 19.00 в Доме путешественника Арсеньева пройдет эксклюзивный драматический спектакль о судьбе жены Владимира Клавдиевича Арсеньева Маргариты «Ожог от лепестка».

30 января — Киберпонедельник в России.

30 января — День Мороза и Снегурки – это древний языческий праздник. В эти дни обычно рассказывают сказки и легенды о Деде Морозе и о Снегурочке.

Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря