Анонс на 30 января

30 января во Владивостоке пройдет первая в этом году жеребьевка земельных участков для многодетных семей.

30 января во Владивостоке в 19.00 в Доме путешественника Арсеньева пройдет эксклюзивный драматический спектакль о судьбе жены Владимира Клавдиевича Арсеньева Маргариты «Ожог от лепестка».

30 января — Киберпонедельник в России.

30 января — День Мороза и Снегурки – это древний языческий праздник. В эти дни обычно рассказывают сказки и легенды о Деде Морозе и о Снегурочке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]