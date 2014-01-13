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Анонс на 31 января

31 янаря в 12.45 в театре «Андеграунд» ВГУЭС (Гоголя, 39а) - крещенские встречи с ректором и президентом ВГУЭС.

31 января в 16.00 во Владивостоке в малом зале городского Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43) пройдёт второй этап городского конкурса «Ещё раз про любовь».

31 января - Международный день ювелира.

31 января - День рождения русской водки.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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