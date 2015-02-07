Анонс на 1 февраля

1 февраля в 19.00 в СК «Олимпиец» во Владивостоке пройдет матч БК «Спартак-Приморье» - «Новосибирск» в рамках 1/4 финала Кубка России.

1 февраля в 12.00 в Приморской краевой филармонии (ул. Светланская, 15) — Всероссийская акция «Ярмарка абонементов».

1 февраля сразу два автопоезда «Забота» (взрослый и детский) прибудут в поселок Светлогорье для оказания медицинской помощи жителям отдаленных территорий края.

С 1 февраля 2017 года паспорта и водительские права можно будет получать в МФЦ края.

С 1 февраля 2017 года стартует третий этап реализации федерального закона о дальневосточном гектаре: теперь получить земельные участки на Дальнем Востоке смогут все граждане Российской Федерации, независимо от места жительства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]