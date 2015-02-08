Анонс на 6 февраля

6 февраля в 10.00 во Фрунзенском районном суде Владивостока (Адмирала Фокина, 23/4) — слушание по делу Андрея Поплавского о хищениях при строительстве Приморского океанариума.

6 февраля - Международный день бармена.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]