Анонс на 6 февраля
6 февраля в 10.00 во Фрунзенском районном суде Владивостока (Адмирала Фокина, 23/4) — слушание по делу Андрея Поплавского о хищениях при строительстве Приморского океанариума.
6 февраля - Международный день бармена.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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