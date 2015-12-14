Новости Среднесуточные доли телевизионных каналов

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ТВ Рейтинги: с 26 по 30 декабря 2016

TNS Россия, проект TV Index. Топ средних  показателей местных новостных выпусков  (хронометраж не менее 4 минут, без учета показателей рекламных блоков) во Владивостоке (10:00-24:00, 26 - 30 декабря 2016 г., будни, 18+)
N Телекомпания Программа Начало Хронометраж Доля Рейтинг Число выходов
1 РОССИЯ 1  ВЕСТИ: Приморье 21:43 0:15 17,3 7,6 5
2 РОССИЯ 1  ВЕСТИ: Приморье 18:20 0:19 16,6 4,1 4
3 РОССИЯ 1  ВЕСТИ: Приморье 15:38 0:15 15,7 2,8 4
4 РОССИЯ 1  ВЕСТИ: Приморье 12:38 0:15 13,1 2,5 5
5 РЕН ТВ  РЕН Информационная программа (19:00) 19:00 0:29 6,2 1,9 5
6 ОТВ-ПРИМ (МАТЧ ТВ)  Панорама (ВЛД) 17:59 0:19 7,2 1,8 4
7 ОТВ-ПРИМ (МАТЧ ТВ)  Панорама (ВЛД) 19:59 0:22 3 1,2 2
8 РЕН ТВ  Новости. (12:30) 12:30 0:29 5,6 1,1 5
9 ОТВ-ПРИМ (МАТЧ ТВ)  Панорама (ВЛД) 16:59 0:11 1,8 0,4 4
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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