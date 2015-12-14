ТВ Рейтинги: с 26 по 30 декабря 2016
|TNS Россия, проект TV Index. Топ средних показателей местных новостных выпусков (хронометраж не менее 4 минут, без учета показателей рекламных блоков) во Владивостоке (10:00-24:00, 26 - 30 декабря 2016 г., будни, 18+)
|N
|Телекомпания
|Программа
|Начало
|Хронометраж
|Доля
|Рейтинг
|Число выходов
|1
|РОССИЯ 1
|ВЕСТИ: Приморье
|21:43
|0:15
|17,3
|7,6
|5
|2
|РОССИЯ 1
|ВЕСТИ: Приморье
|18:20
|0:19
|16,6
|4,1
|4
|3
|РОССИЯ 1
|ВЕСТИ: Приморье
|15:38
|0:15
|15,7
|2,8
|4
|4
|РОССИЯ 1
|ВЕСТИ: Приморье
|12:38
|0:15
|13,1
|2,5
|5
|5
|РЕН ТВ
|РЕН Информационная программа (19:00)
|19:00
|0:29
|6,2
|1,9
|5
|6
|ОТВ-ПРИМ (МАТЧ ТВ)
|Панорама (ВЛД)
|17:59
|0:19
|7,2
|1,8
|4
|7
|ОТВ-ПРИМ (МАТЧ ТВ)
|Панорама (ВЛД)
|19:59
|0:22
|3
|1,2
|2
|8
|РЕН ТВ
|Новости. (12:30)
|12:30
|0:29
|5,6
|1,1
|5
|9
|ОТВ-ПРИМ (МАТЧ ТВ)
|Панорама (ВЛД)
|16:59
|0:11
|1,8
|0,4
|4
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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