Новости Среднесуточные доли телевизионных каналов

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ТВ Рейтинги: с 23 по 27 января 2017

TNS Россия, проект TV Index. Топ средних  показателей местных новостных выпусков  (хронометраж не менее 4 минут, без учета показателей рекламных блоков) во Владивостоке (10:00-24:00, 23 - 27 января 2017 г., будни, 18+)
N Телекомпания Программа Начало Хронометраж Доля Рейтинг Число выходов
1 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 21:44 0:15 18,5 6,9 5
2 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 12:38 0:15 17 3,6 5
3 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 18:19 0:19 11,9 3,2 5
4 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 15:38 0:15 13,3 2,4 5
5 ОТВ-ПРИМ (МАТЧ ТВ)  Панорама (ВЛД) 20:00 0:24 6,4 2 3
6 РЕН ТВ  РЕН Информационная программа (19:00) 19:00 0:29 6,9 1,9 5
7 ОТВ-ПРИМ (МАТЧ ТВ)  Панорама (ВЛД) 18:00 0:18 5,7 1,5 5
8 РЕН ТВ  Новости. (12:30) 12:30 0:29 3,2 0,7 5
9 ОТВ-ПРИМ (МАТЧ ТВ)  Панорама (ВЛД) 17:00 0:11 0,3 0,1 2
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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