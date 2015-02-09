Новости Среднесуточные доли телевизионных каналов

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ТВ Рейтинги: с 30 января по 3 февраля 2017

TNS Россия, проект TV Index. Топ средних  показателей местных новостных выпусков  (хронометраж не менее 4 минут, без учета показателей рекламных блоков) во Владивостоке (10:00-24:00, 30 января - 3 февраля 2017 г., будни, 18+)
N Телекомпания Программа Начало Хронометраж Доля Рейтинг Число выходов
1 РОССИЯ 1  ВЕСТИ: Приморье 21:44 0:15 14,9 6,1 5
2 РОССИЯ 1  ВЕСТИ: Приморье 18:19 0:19 14,9 4 5
3 ОТВ-ПРИМ (МАТЧ ТВ)  Панорама (ВЛД) 19:59 0:22 7,1 2,7 3
4 РОССИЯ 1  ВЕСТИ: Приморье 12:39 0:15 12,3 2,4 5
5 РЕН ТВ  РЕН Информационная программа (19:00) 19:00 0:29 7 2,2 5
6 РОССИЯ 1  ВЕСТИ: Приморье 15:38 0:15 10,3 1,9 5
7 РЕН ТВ  Новости. (12:30) 12:30 0:29 5,9 1,2 5
8 ОТВ-ПРИМ (МАТЧ ТВ)  Панорама (ВЛД) 16:59 0:10 4,6 0,9 3
9 ОТВ-ПРИМ (МАТЧ ТВ)  Панорама (ВЛД) 17:59 0:19 2,4 0,6 5
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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