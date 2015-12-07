ТВ Рейтинги: с 6 по 10 февраля 2017
|Mediascope, проект TV Index. Топ средних показателей местных новостных выпусков (хронометраж не менее 4 минут, без учета показателей рекламных блоков) во Владивостоке (10:00-24:00, 6 - 10 февраля 2017 г., будни, 18+)
|N
|Телекомпания
|Программа
|Начало
|Хронометраж
|Доля
|Рейтинг
|Число выходов
|1
|РОССИЯ 1
|ВЕСТИ: Приморье
|21:43
|0:15
|16,6
|6,9
|5
|2
|РОССИЯ 1
|ВЕСТИ: Приморье
|12:38
|0:15
|17,5
|3,4
|5
|3
|РОССИЯ 1
|ВЕСТИ: Приморье
|18:19
|0:19
|10,3
|2,7
|5
|4
|РЕН ТВ
|РЕН Информационная программа (19:00)
|19:00
|0:29
|7,4
|2,3
|5
|5
|РОССИЯ 1
|ВЕСТИ: Приморье
|15:38
|0:15
|6,5
|1,3
|5
|6
|ОТВ-ПРИМ (МАТЧ ТВ)
|Панорама (ВЛД)
|20:00
|0:24
|3,6
|1,3
|5
|7
|РЕН ТВ
|Новости. (12:30)
|12:30
|0:28
|2,7
|0,5
|5
|8
|ОТВ-ПРИМ (МАТЧ ТВ)
|Панорама (ВЛД)
|18:00
|0:18
|0,7
|0,2
|5
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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