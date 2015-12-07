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ТВ Рейтинги: с 6 по 10 февраля 2017

Mediascope, проект TV Index. Топ средних  показателей местных новостных выпусков  (хронометраж не менее 4 минут, без учета показателей рекламных блоков) во Владивостоке (10:00-24:00, 6 - 10 февраля 2017 г., будни, 18+)
N Телекомпания Программа Начало Хронометраж Доля Рейтинг Число выходов
1 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 21:43 0:15 16,6 6,9 5
2 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 12:38 0:15 17,5 3,4 5
3 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 18:19 0:19 10,3 2,7 5
4 РЕН ТВ  РЕН Информационная программа (19:00) 19:00 0:29 7,4 2,3 5
5 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 15:38 0:15 6,5 1,3 5
6 ОТВ-ПРИМ (МАТЧ ТВ)  Панорама (ВЛД) 20:00 0:24 3,6 1,3 5
7 РЕН ТВ  Новости. (12:30) 12:30 0:28 2,7 0,5 5
8 ОТВ-ПРИМ (МАТЧ ТВ)  Панорама (ВЛД) 18:00 0:18 0,7 0,2 5
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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