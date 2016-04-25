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ТВ Рейтинги: с 24 по 28 апреля 2017

Mediascope, проект TV Index. Топ средних  показателей местных новостных выпусков  (хронометраж не менее 4 минут, без учета показателей рекламных блоков) во Владивостоке (10:00-24:00, 24 - 28 апреля 2017 г., будни, 18+)
N Телекомпания Программа Начало Хронометраж Доля Рейтинг Число выходов
1 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 21:43 0:15 13,9 5,8 5
2 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 18:19 0:19 13,6 3,7 5
3 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 12:39 0:15 19,8 3 5
4 РЕН ТВ  РЕН Информационная программа (19:00) 19:00 0:29 8 2,2 5
5 ОТВ-ПРИМ (МАТЧ ТВ)  Панорама (ВЛД) 20:00 0:23 4,6 1,6 5
6 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 15:39 0:15 10 1,5 5
7 РЕН ТВ  Новости. (12:30) 12:30 0:29 6,9 1 5
8 ОТВ-ПРИМ (МАТЧ ТВ)  Панорама (ВЛД) 18:00 0:18 2,9 0,7 5
9 ОТВ-ПРИМ (МАТЧ ТВ)  Панорама (ВЛД) 17:00 0:11 0,4 0,1 3
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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