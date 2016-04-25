ТВ Рейтинги: с 24 по 28 апреля 2017
|Mediascope, проект TV Index. Топ средних показателей местных новостных выпусков (хронометраж не менее 4 минут, без учета показателей рекламных блоков) во Владивостоке (10:00-24:00, 24 - 28 апреля 2017 г., будни, 18+)
|N
|Телекомпания
|Программа
|Начало
|Хронометраж
|Доля
|Рейтинг
|Число выходов
|1
|РОССИЯ 1
|ВЕСТИ: Приморье
|21:43
|0:15
|13,9
|5,8
|5
|2
|РОССИЯ 1
|ВЕСТИ: Приморье
|18:19
|0:19
|13,6
|3,7
|5
|3
|РОССИЯ 1
|ВЕСТИ: Приморье
|12:39
|0:15
|19,8
|3
|5
|4
|РЕН ТВ
|РЕН Информационная программа (19:00)
|19:00
|0:29
|8
|2,2
|5
|5
|ОТВ-ПРИМ (МАТЧ ТВ)
|Панорама (ВЛД)
|20:00
|0:23
|4,6
|1,6
|5
|6
|РОССИЯ 1
|ВЕСТИ: Приморье
|15:39
|0:15
|10
|1,5
|5
|7
|РЕН ТВ
|Новости. (12:30)
|12:30
|0:29
|6,9
|1
|5
|8
|ОТВ-ПРИМ (МАТЧ ТВ)
|Панорама (ВЛД)
|18:00
|0:18
|2,9
|0,7
|5
|9
|ОТВ-ПРИМ (МАТЧ ТВ)
|Панорама (ВЛД)
|17:00
|0:11
|0,4
|0,1
|3
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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