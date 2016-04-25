Новости Среднесуточные доли телевизионных каналов

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:32
  0

ТВ Рейтинги: с 15 по 19 мая 2017

Mediascope, проект TV Index. Топ средних  показателей местных новостных выпусков  (хронометраж не менее 4 минут, без учета показателей рекламных блоков) во Владивостоке (10:00-24:00, 15 - 19 мая 2017 г., будни, 18+)
N Телекомпания Программа Начало Хронометраж Доля Рейтинг Число выходов
1 РОССИЯ 1  ВЕСТИ: Приморье 21:44 0:15 19,4 8,1 5
2 РОССИЯ 1  ВЕСТИ: Приморье 18:19 0:19 18 3,7 5
3 РОССИЯ 1  ВЕСТИ: Приморье 12:39 0:15 19,5 3,3 5
4 РОССИЯ 1  ВЕСТИ: Приморье 15:38 0:15 12,4 2 5
5 РЕН ТВ  РЕН Информационная программа (19:00) 19:00 0:29 6,3 1,5 5
6 ОТВ-ПРИМ (МАТЧ ТВ)  Панорама (ВЛД) 19:59 0:23 4,9 1,5 5
7 РЕН ТВ  Новости. (12:30) 12:30 0:29 2,5 0,4 5
8 ОТВ-ПРИМ (МАТЧ ТВ)  Панорама (ВЛД) 17:59 0:21 0,8 0,1 5
9 ОТВ-ПРИМ (МАТЧ ТВ)  Панорама (ВЛД) 16:59 0:12 0,2 0 3
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2017

Школьное радио







Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря