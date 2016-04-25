ТВ Рейтинги: с 15 по 19 мая 2017
|Mediascope, проект TV Index. Топ средних показателей местных новостных выпусков (хронометраж не менее 4 минут, без учета показателей рекламных блоков) во Владивостоке (10:00-24:00, 15 - 19 мая 2017 г., будни, 18+)
|N
|Телекомпания
|Программа
|Начало
|Хронометраж
|Доля
|Рейтинг
|Число выходов
|1
|РОССИЯ 1
|ВЕСТИ: Приморье
|21:44
|0:15
|19,4
|8,1
|5
|2
|РОССИЯ 1
|ВЕСТИ: Приморье
|18:19
|0:19
|18
|3,7
|5
|3
|РОССИЯ 1
|ВЕСТИ: Приморье
|12:39
|0:15
|19,5
|3,3
|5
|4
|РОССИЯ 1
|ВЕСТИ: Приморье
|15:38
|0:15
|12,4
|2
|5
|5
|РЕН ТВ
|РЕН Информационная программа (19:00)
|19:00
|0:29
|6,3
|1,5
|5
|6
|ОТВ-ПРИМ (МАТЧ ТВ)
|Панорама (ВЛД)
|19:59
|0:23
|4,9
|1,5
|5
|7
|РЕН ТВ
|Новости. (12:30)
|12:30
|0:29
|2,5
|0,4
|5
|8
|ОТВ-ПРИМ (МАТЧ ТВ)
|Панорама (ВЛД)
|17:59
|0:21
|0,8
|0,1
|5
|9
|ОТВ-ПРИМ (МАТЧ ТВ)
|Панорама (ВЛД)
|16:59
|0:12
|0,2
|0
|3
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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