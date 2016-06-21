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ТВ Рейтинги: с 17 по 21 июля 2017

Mediascope, проект TV Index. Топ средних  показателей местных новостных выпусков  (хронометраж не менее 4 минут, без учета показателей рекламных блоков) во Владивостоке (10:00-24:00, 17 - 21 июля 2017 г., будни, 18+)
N Телекомпания Программа Начало Хронометраж Доля Рейтинг Число выходов
1 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 21:43 0:15 17,5 6,6 5
2 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 18:19 0:19 13,2 3 5
3 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 12:44 0:15 15,4 2,8 5
4 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 15:43 0:15 10,6 1,9 5
5 РЕН ТВ  РЕН Информационная программа (19:00) 19:00 0:29 6,2 1,7 5
6 ОТВ-ПРИМ (МАТЧ ТВ)  Панорама (ВЛД) 20:00 0:25 5,9 1,7 2
7 РЕН ТВ  Новости. (12:30) 12:30 0:28 3,6 0,7 4
8 ОТВ-ПРИМ (МАТЧ ТВ)  Панорама (ВЛД) 17:00 0:15 0,9 0,2 2
9 ОТВ-ПРИМ (МАТЧ ТВ)  Панорама (ВЛД) 18:00 0:22 0,7 0,1 3
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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