ТВ Рейтинги: с 21 по 25 августа 2017
|Mediascope, проект TV Index. Топ средних показателей местных новостных выпусков (хронометраж не менее 4 минут, без учета показателей рекламных блоков) во Владивостоке (10:00-24:00, 21 - 25 августа 2017 г., будни, 18+)
|N
|Телекомпания
|Программа
|Начало
|Хронометраж
|Доля
|Рейтинг
|Число выходов
|1
|РОССИЯ 1
|ВЕСТИ: Приморье
|21:43
|0:15
|20,3
|8
|5
|2
|РОССИЯ 1
|ВЕСТИ: Приморье
|12:39
|0:15
|18,8
|2,9
|5
|3
|РОССИЯ 1
|ВЕСТИ: Приморье
|18:20
|0:19
|13,3
|2,9
|5
|4
|РЕН ТВ
|РЕН Информационная программа (19:00)
|19:00
|0:29
|7,3
|1,9
|5
|5
|РОССИЯ 1
|ВЕСТИ: Приморье
|15:38
|0:15
|11,1
|1,6
|4
|6
|РЕН ТВ
|Новости. (12:30)
|12:30
|0:29
|6,2
|1
|5
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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