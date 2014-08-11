Новости Среднесуточные доли телевизионных каналов

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ТВ Рейтинги: с 28 августа по 1 сентября 2017

Mediascope, проект TV Index. Топ средних  показателей местных новостных выпусков  (хронометраж не менее 4 минут, без учета показателей рекламных блоков) во Владивостоке (10:00-24:00, 28 августа - 1 сентября 2017 г., будни, 18+)
N Телекомпания Программа Начало Хронометраж Доля Рейтинг Число выходов
1 РОССИЯ 1  ВЕСТИ: Приморье 21:43 0:15 15,9 6,3 5
2 РОССИЯ 1  ВЕСТИ: Приморье 18:39 0:15 13,4 3,1 5
3 РОССИЯ 1  ВЕСТИ: Приморье 12:39 0:15 13,7 2,1 5
4 РОССИЯ 1  ВЕСТИ: Приморье 15:38 0:15 9,7 1,6 5
5 РЕН ТВ  РЕН Информационная программа (19:00) 19:00 0:29 5,2 1,4 5
6 РЕН ТВ  Новости. (12:30) 12:30 0:29 4,2 0,6 5
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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