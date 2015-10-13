Новости Среднесуточные доли телевизионных каналов

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ТВ Рейтинги: с 2 по 6 октября 2017

Mediascope, проект TV Index. Топ средних  показателей местных новостных выпусков  (хронометраж не менее 4 минут, без учета показателей рекламных блоков) во Владивостоке (10:00-24:00, 2 - 6 октября 2017 г., будни, 18+)
N Телекомпания Программа Начало Хронометраж Доля Рейтинг Число выходов
1 РОССИЯ 1  ВЕСТИ: Приморье 21:43 0:15 17,5 6,5 5
2 РОССИЯ 1  ВЕСТИ: Приморье 18:39 0:15 13,6 3,1 5
3 РОССИЯ 1  ВЕСТИ: Приморье 12:39 0:15 15 2,2 5
4 РЕН ТВ  РЕН Информационная программа (19:00) 19:00 0:29 7,7 2,1 5
5 РОССИЯ 1  ВЕСТИ: Приморье 15:38 0:15 10 1,6 5
6 РЕН ТВ  Новости. (12:30) 12:30 0:28 2,4 0,4 5
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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