Новости Среднесуточные доли телевизионных каналов

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ТВ Рейтинги: с 23 по 27 октября 2017

Mediascope, проект TV Index. Топ средних  показателей местных новостных выпусков  (хронометраж не менее 4 минут, без учета показателей рекламных блоков) во Владивостоке (10:00-24:00, 23 - 27 октября 2017 г., будни, 18+)
N Телекомпания Программа Начало Хронометраж Доля Рейтинг Число выходов
1 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 21:43 0:15 14,2 5,7 5
2 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 12:39 0:15 20,1 3,2 5
3 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 18:39 0:15 9,6 2,5 5
4 РЕН ТВ  РЕН Информационная программа (19:00) 19:00 0:29 6,6 2 5
5 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 15:38 0:15 5,8 1 5
6 РЕН ТВ  Новости. (12:30) 12:30 0:29 4,2 0,7 5
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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