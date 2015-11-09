ТВ Рейтинги: с 20 по 24 ноября 2017
|Mediascope, проект TV Index. Топ средних показателей местных новостных выпусков (хронометраж не менее 4 минут, без учета показателей рекламных блоков) во Владивостоке (10:00-24:00, 20 - 24 ноября 2017 г., будни, 18+)
|N
|Телекомпания
|Программа
|Начало
|Хронометраж
|Доля
|Рейтинг
|Число выходов
|1
|РОССИЯ 1
|ВЕСТИ: Приморье
|21:43
|0:15
|13,9
|5,4
|5
|2
|РОССИЯ 1
|ВЕСТИ: Приморье
|18:38
|0:15
|15,5
|3,5
|5
|3
|РЕН ТВ
|РЕН Информационная программа (19:00)
|19:00
|0:29
|7
|2
|5
|4
|РОССИЯ 1
|ВЕСТИ: Приморье
|12:39
|0:15
|12,1
|1,6
|4
|5
|РОССИЯ 1
|ВЕСТИ: Приморье
|15:38
|0:15
|10,3
|1,4
|5
|6
|РЕН ТВ
|Новости. (12:30)
|12:30
|0:29
|2,5
|0,3
|4
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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