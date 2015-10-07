Новости Среднесуточные доли телевизионных каналов

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Вчера, 17:09
 

ТВ Рейтинги: с 12 по 16 февраля 2018

Mediascope, проект TV Index. Топ средних  показателей местных новостных выпусков  (хронометраж не менее 4 минут, без учета показателей рекламных блоков) во Владивостоке (10:00-24:00, 12 - 16 февраля 2018 г., будни, 18+)
N Телекомпания Программа Начало Хронометраж Доля Рейтинг Число выходов
1 РОССИЯ 1  ВЕСТИ: Приморье 21:43 0:15 12,5 5,5 5
2 РОССИЯ 1  ВЕСТИ: Приморье 12:39 0:15 16,9 3 3
3 РОССИЯ 1  ВЕСТИ: Приморье 15:38 0:15 17,5 3 4
4 РОССИЯ 1  ВЕСТИ: Приморье 18:38 0:15 12,9 3 5
5 РЕН ТВ  РЕН Информационная программа (19:00) 19:00 0:29 4,7 1,3 5
6 РЕН ТВ  Новости. (12:30) 12:30 0:29 1,8 0,3 5
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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