Новости Среднесуточные доли телевизионных каналов

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ТВ Рейтинги: с 26 февраля по 2 марта 2018

Mediascope, проект TV Index. Топ средних  показателей местных новостных выпусков  (хронометраж не менее 4 минут, без учета показателей рекламных блоков) во Владивостоке (10:00-24:00, 26 февраля - 2 марта 2018 г., будни, 18+)
N Телекомпания Программа Начало Хронометраж Доля Рейтинг Число выходов
1 РОССИЯ 1  ВЕСТИ: Приморье 21:43 0:15 8,3 3,4 5
2 РОССИЯ 1  ВЕСТИ: Приморье 18:38 0:15 10,3 2,4 4
3 РЕН ТВ  РЕН Информационная программа (19:00) 19:00 0:29 6,4 1,8 5
4 РОССИЯ 1  ВЕСТИ: Приморье 12:39 0:15 7,4 1,1 5
5 РОССИЯ 1  ВЕСТИ: Приморье 15:38 0:15 6,4 1 4
6 РЕН ТВ  Новости. (12:30) 12:30 0:29 5,6 0,8 5
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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