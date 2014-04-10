ТВ Рейтинги: с 19 по 23 марта 2018
|Mediascope, проект TV Index. Топ средних показателей местных новостных выпусков (хронометраж не менее 4 минут, без учета показателей рекламных блоков) во Владивостоке (10:00-24:00, 19 - 23 марта 2018 г., будни, 18+)
|N
|Телекомпания
|Программа
|Начало
|Хронометраж
|Доля
|Рейтинг
|Число выходов
|1
|РОССИЯ 1
|ВЕСТИ: Приморье
|21:44
|0:15
|14,6
|5,1
|5
|2
|РОССИЯ 1
|ВЕСТИ: Приморье
|18:39
|0:15
|10,4
|2,3
|5
|3
|РОССИЯ 1
|ВЕСТИ: Приморье
|12:39
|0:15
|8,7
|1,5
|5
|4
|РЕН ТВ
|РЕН Информационная программа (19:00)
|19:00
|0:29
|4,7
|1,2
|5
|5
|РЕН ТВ
|Новости. (12:30)
|12:30
|0:29
|6,5
|1,1
|5
|6
|РОССИЯ 1
|ВЕСТИ: Приморье
|15:38
|0:15
|6
|1
|5
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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