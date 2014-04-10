Новости Среднесуточные доли телевизионных каналов

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ТВ Рейтинги: с 19 по 23 марта 2018

Mediascope, проект TV Index. Топ средних  показателей местных новостных выпусков  (хронометраж не менее 4 минут, без учета показателей рекламных блоков) во Владивостоке (10:00-24:00, 19 - 23 марта 2018 г., будни, 18+)
N Телекомпания Программа Начало Хронометраж Доля Рейтинг Число выходов
1 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 21:44 0:15 14,6 5,1 5
2 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 18:39 0:15 10,4 2,3 5
3 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 12:39 0:15 8,7 1,5 5
4 РЕН ТВ  РЕН Информационная программа (19:00) 19:00 0:29 4,7 1,2 5
5 РЕН ТВ  Новости. (12:30) 12:30 0:29 6,5 1,1 5
6 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 15:38 0:15 6 1 5
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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